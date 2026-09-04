(ANSA) - ROMA, 04 SET - Le Isole Falkland "sono britanniche", "il nostro impegno" nei loro confronti è "assoluto e incrollabile" . Lo afferma su X il ministro della Difesa, Wes Streeting. La dichiarazione giunge dopo che il presidente argentino, Javier Milei, ha annunciato una serie di progetti per rafforzare la difesa della sovranità sulle isole Malvinas, rivendicate dall'Argentina e territorio britannico d'oltremare, denominate Falkland da Londra. "La dichiarazione di Milei di ci dice di più sulla politica interna argentina che sulle Isole Falkland. Le Falkland sono britanniche perché gli abitanti delle Falkland scelgono di esserlo", scrive Streeting. (ANSA).