(ANSA) - LONDRA, 02 APR - È salito a "oltre 40" il numero di aderenti a una sorta di coalizione di Paesi rappresentati al vertice ministeriale convocato oggi dal Regno Unito per discutere dei piani post-bellici di ripristino della navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, bloccato in larga parte dall'Iran in risposta alla guerra di Usa e Israele. Lo ha detto ai media la ministra degli Esteri britannica, Yvette Cooper, dopo la riunione virtuale da lei presieduta. Cooper ha evocato "ogni possibile misura diplomatica ed economica coordinata" per ottenere la riapertura dello Stretto, attribuendo la responsabilità della situazione attuale solo a Teheran. (ANSA).