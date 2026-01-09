(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Un fondo da 6,3 miliardi di euro per la mitigazione delle potenziali perturbazioni di mercato, insieme all'azzeramento dei dazi e degli aggravi di costo per i fertilizzanti previste dal regolamento Cbam "garantiscono alle nostre imprese condizioni migliori per la produzione". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando il via libera degli ambasciatori Ue all'intesa con il Mercosur. Tra gli altri risultati, ha evidenziato Lollobrigida, l'abbassamento della soglia "del meccanismo di salvaguardia dall'8 al 5% e il rafforzamento del sistema dei controlli per le merci all'ingresso nell'Unione europea". (ANSA).