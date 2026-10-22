(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Arriveranno in brevissimo tempo attraverso Agea" i "60 milioni per il costo del carburante agricolo" previsti dal decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. I 60 milioni servono a "garantire l'acquisto di 121 milioni di litri, con un contributo fino a 45 centesimi - ha aggiunto -. Dopo un primo intervento che copriva la prima parte dell'anno, questo copre fio al 15 ottobre, ristorando le aziende che hanno acquistato carburante agricolo". (ANSA).