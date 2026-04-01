(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Per il gasolio agricolo "interverremo nel prossimo decreto sul settore agricolo con un credito d'imposta anche per l'agricoltura". Lo ha annunciato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, intervenendo all'assemblea di Coldiretti oggi a Firenze. "Voglio ringraziare la presidente del Consiglio - ha aggiunto Lollobrigida - alla quale con il presidente Prandini abbiamo chiesto questo intervento e ha dato l'assenso per percorrere questa strada". (ANSA).