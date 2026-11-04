(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Il voto di oggi all'unanimità sul ddl costituzionale che apporta 'modifiche all'art.38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità, eliminando la parola minorati, è un segnale importante di cambiamento. Dopo aver abrogato da tutte le leggi ordinarie la parola 'handicappato' e 'portatore di handicap' finalmente completiamo il percorso iniziato anche con la riforma della disabilità aggiornando la nostra Carta costituzionale". Lo afferma la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine del voto del ddl di riforma costituzionale nell'Aula del Senato. "Voglio quindi ringraziare tutti i gruppi parlamentari, il relatore e presidente De Priamo, in particolare il senatore Guidi, primo firmatario, e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato - aggiunge -. Il mio ringraziamento va al mondo delle associazioni e alle due federazioni maggiormente rappresentative, Fand e Fish, e a tutte le altre realtà che negli anni si sono sempre battute per spingere un forte cambio culturale anche attraverso la nostra Costituzione". (ANSA).