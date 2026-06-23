(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Ieri pomeriggio sono stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo parlato della riforma sulla disabilità, del Progetto di vita, della legge sul riconoscimento dei caregiver familiari, delle relazioni internazionali, del prossimo ExpoAid2026 'Io, Persona di valore" che si svolgerà a Rimini dal 25 al 27 giugno e delle tante iniziative che in questi anni hanno coinvolto istituzioni, associazioni, famiglie e territori per promuovere il diritto di tutti alla piena partecipazione nella vita quotidiana delle nostre Comunità. Ringrazio il presidente Mattarella per l'attenzione e la sensibilità che da sempre riserva alle persone, alle gamiglie e alle realtà del Terzo Settore". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post sui social. (ANSA).