(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "A breve approveremo la legge di riconoscimento del caregiver. Mi auguro che, in futuro, ai caregiver familiari possano essere riconosciuti il prepensionamento, i contributi figurativi e tante altre opportunità anche economiche". Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ribadendo quanto annunciato nei giorni scorsi. La ministra è intervenuta a Un caffè sul Vespucci, la rubrica promossa dall'agenzia ANSA e dal Tour mondiale Amerigo Vespucci, nell'ambito di Barcolana58. "Stiamo ultimando l'iter - ha aggiunto a margine - la legge è già stata approvata al Consiglio dei Ministri, è ora in iter legislativo alla Camera dei Deputati. Questa settimana dovremmo fare gli ultimi passi per l'approvazione in aula alla Camera, poi passerà al Senato". Una legge, spiega la ministra, "che parte dal caregiver familiare convivente prevalente", ovvero "colui che ha un impegno di cura anche di 24 ore su 24" e che prevedrà "sia un contributo economico, sia tutte le differenziate, anche a chi ha un impegno di cura minore". Con l'aggiunta di "un supporto psicologico, la possibilità del sollievo, la conciliazione con il lavoro, il riconoscimento dei crediti formativi". "Poi servirebbe anche ripensare alcune norme, come la legge 104 - ha concluso - e alcune altre misure che dovrebbero essere armonizzate e riviste, alla luce anche della riforma sulla disabilità". (ANSA).