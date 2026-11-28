(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Finisce sulla stampa estera lo stop alla profilazione genetica dei cani, deciso nei giorni scorsi dalla seconda commissione legislativa del Consiglio provinciale di Bolzano. Con il test del Dna obbligatorio per tutti i cani, la Provincia autonoma voleva risalire ai padroni maleducati, che non tenevano i marciapiedi puliti, ma la banca dati non è mai partita. Come ricorda oggi l'agenzia Dpa, solo 13.000 su 42.000 cani sono stati censiti. I proprietari ora riceveranno un rimborso di 65 euro. Il lancio dell'agenzia tedesca è stato ripreso da numerosi quotidiani tedeschi. Le iniziative legislative di Bolzano sugli amici a quattro zampe più volte hanno suscitato l'interesse della stampa internazionale. Come era già successo con l'introduzione dei test del Dna, nel 2024, l'anno scorso è stato invece il turno della prevista tassa di soggiorno per i cani. La Cnn e il New York Times avevano dedicato spazio all'iniziativa, anch'essa mai applicata. (ANSA).