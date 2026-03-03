(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Si allarga il differenziale fra Btp e Bund tedesco e a fine seduta termina a 70,4 punti base dai 64 della vigilia. Il rendimento del titolo di Stato italiano è salito di oltre 10 punti al 3,45%, quello tedesco di più di 4 al 2,75%. Si tratta di un movimento comune, in scia a Treasuries americani, legato al fatto che le possibili spinte inflazionistiche, dall'aumento dei prezzi dell'energia per il conflitto in Medio Oriente, fanno ritenere meno probabili i tagli dei tassi da parte della Fed e delle altre banche centrali. (ANSA).