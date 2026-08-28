(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Chiusura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si è mantenuto sostanzialmente stabile a 82 punti base. Le parole del presidente della Fed, Kevin Warsh, che ha definito l'inflazione "preoccupante" e ha ribadito l'intenzione di riportarla sotto controllo hanno messo un po' di pressione ai rendimenti, specilamente sulle scadenze breve, alla luce di un possibile rialzo dei tassi. Quelli del Btp decennale sono saliti di due punti base, al 4,097%, mentre quelli dei titoli a due anni di 4 punti, al 3,087%, sui timori di una stretta anche da parte della Bce già a settembre. (ANSA).