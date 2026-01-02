(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Lo Spid di Poste diventa a pagamento, ma solo a partire dal secondo anno. E' quanto viene comunicato sul sito PosteId dove compare la comunicazione di "modifica unilaterale delle Condizioni di Servizio". "Il servizio - viene specificato - rimane gratuito per il primo anno. A partire dal secondo è previsto un contributo annuale di 6 euro per la funzionalità di accesso ai servizi che espongono il logo Spid". Se quindi si ha lo Spid attivo da più di un anno, il servizio potrà continuare ad essere utilizzato senza interruzioni e il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell'annualità in corso. Il versamento potrà essere effettuato online con carta dal portale posteid.poste.it, oppure negli uffici postali. Il servizio rimane gratuito per minorenni; cittadini con almeno 75 anni di età; residenti all'estero; titolari del servizio PosteId Spid ad uso professionale. (ANSA).