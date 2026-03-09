(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Alcune navi legate alla Cina stanno diffondendo la loro nazionalità al momento di transitare lo stretto di Hormuz sebbene i grandi operatori del Paese siano ancora cauti nel muovere le loro imbarcazioni nella regione. E' quanto scrive Lloyds List intelligence secondo cui "sei navi" legate a Pechino ma non quelle cisterna, sono passate nell'area critica fra il 1 e l'8 marzo. Tuttavia, si legge "un traffico così limitato non può essere una prova che abbiano ricevuto un passaggio sicuro da parte dell'Iran" il quale ha annunciato di voler attaccare solo navi legate alla coalizione Usa-Israele. Secondo i dati raccolti da Lloyds List nel week end sono transitate due bulk carrier di tipo supramax cinesi da circa 53.000 tonnellate di portata lorda. La tattica di annunciare la propria nazionalità, che secondo alcune voci è utilizzata anche da navi turche, è stata usata anche in tempi recenti nel Mare Rosso nel periodo di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. (ANSA).