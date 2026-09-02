(ANSA) - TREVISO, 02 SET - Un 16enne è stato arrestato dalla polizia ed ora è detenuto in un Centro di prima accoglienza perché accusato di aver accoltellato un conoscente di 18 anni in seguito ad una lite scoppiata nel corso di uno scambio di messaggi su Whatsapp. Il fatto è accaduto a Treviso. La vittima, con evidenti ferite da arma da taglio, ha avvicinato una pattuglia della polizia riferendo l'accaduto e fornendo agli agenti elementi identificativi sufficienti a rintracciare il presunto responsabile. Quest'ultimo è stato infatti individuato e arrestato poco lontano in compagnia di altri coetanei testimoni dell'episodio. Il ferito, colpito con quattro fendenti al torace, è stato sottoposto a intervento chirurgico e guarirà in 45 giorni. (ANSA).