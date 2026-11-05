(ANSA) - TEL AVIV, 05 NOV - La Lista Unita, che riunisce tre partiti arabi, ha annunciato in un comunicato ufficiale che raccomanderà Gadi Eisenkot per la formazione del governo. La decisione è stata presa all'unanimità e che "non è stata una scelta semplice, dice la nota. "Nonostante la nostra determinazione a rovesciare Netanyahu, il fronte dell'opposizione guidato da Eisenkot non ha ancora dimostrato la necessaria volontà di contrastare la linea politica di Netanyahu e di combattere l'incitamento all'odio contro i cittadini arabi. Sebbene Eisenkot riceva più raccomandazioni di Netanyahu, riteniamo importante ampliare il divario tra i due". (ANSA).