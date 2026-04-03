(ANSA) - TEHERAN, 03 APR - "Aspettiamo che le forze di terra statunitensi inizino le operazioni contro l'Iran, così da creare per loro un mattatoio e una tale catastrofe che nessuno oserà più arruolarsi nell'esercito americano per generazioni". Lo ha dichiarato il portavoce dello Stato Maggiore delle forze armate iraniane, Abolfazl Shekarchi, aggiungendo: "Stringeremo la gola al nemico fino a soffocarlo. Anche se gli Stati Uniti e Israele dichiarassero la fine della guerra, non li lasceremo andare. Le nostre perdite devono essere risarcite e gli aggressori devono essere puniti". (ANSA).