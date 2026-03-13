(ANSA) - WASHINGTON, MAR 13 - L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (Pce) 'core', la misura privilegiata dalla Federal Reserve per valutare l'inflazione di fondo nell'economia americana, è aumentato dello 0,4% sul mese precedente a gennaio, mantenendo lo stesso ritmo di massimo decennale registrato a dicembre. Il rialzo, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis (Bea), è risultato in linea con le aspettative del mercato. Su base annua, l'indice dei prezzi Pce core è cresciuto del 3,1%, accelerando sul 3% di dicembre, già al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve, raffreddando ulteriormente le attese di taglio dei tassi. (ANSA).