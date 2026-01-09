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(ANSA) - PECHINO, 09 GEN - L'inflazione in Cina recupera terreno e segna a dicembre un rialzo annuo dello 0,8%, in aumento sul +0,7% di novembre, ma sotto le stime della vigilia a +0,9%. Si tratta, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, del passo più sostenuto da febbraio del 2023, nel mezzo degli sforzi di Pechino per uscire dalle pericolose secche della deflazione in scia ai consumi stagnanti. Su base mensile, l'inflazione sale dello 0,2%, dal -0,1% di novembre. Quanto ai prezzi alla produzione, il dato si attesta a -1,9% a dicembre (era a -2,2% nel mese precedente), centrando il 39/o mese negativo consecutivo, il meno pesante da agosto 2024. (ANSA).