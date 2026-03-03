(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Accelera l'inflazione a febbraio. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione del +0,8% su base mensile e dell'1,6% su base annua (da +1,0% di gennaio). L'accelerazione, spiega l'Istituto, è dovuta soprattutto alla dinamica dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e, in particolare, a quella dei servizi di alloggio (+10,3%), dei servizi relativi ai trasporti (+3,0%) e degli alimentari non lavorati (+3,6%). all'opposto si amplia la flessione dei prezzi degli energetici (-6,6%). La crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" torna sopra il 2% e sale al 2,2% dall'1,9% di gennaio. Nonostante il balzo in avanti l'inflazione italiana resta tra le più basse della zona euro. Il tasso misurato da Eurostat è infatti passato a febbraio dall'1,7% all'1,9%. (ANSA).