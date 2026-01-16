(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - L'indagine su Jerome Powell complica la ricerca di Donald Trump al suo successore alla guida della Fed. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l'inchiesta ha infatti irritato molti senatori, anche repubblicani, alimentando i dubbi sull'indipendenza di qualsiasi candidato che il presidente potrebbe scegliere. Due conservatori hanno già chiaramente dichiarato che non intendono votare alcun candidato di Trump fino a quando l'indagine non sarà risolta. Se la conferma del candidato di Trump in Congresso si trasformerà in un referendum sull'indipendenza della Fed, il governatore Christopher Waller - uno dei quattro in corsa per la nomina - potrebbe essere favorito in quanto non ha stretti legami con Trump. Finora i favoriti nella battaglia per la presidenza della Fed sono stati il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett e l'ex governatore della Fed Kevin Warsh. (ANSA).