(ANSA) - MILANO, 12 SET - Non solo la condanna a pagare circa 300mila euro a due ex collaboratori parlamentari: un altro guaio giudiziario ha coinvolto l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis a cui, stando a quanto scritto da Il Giornale, è stato pignorato il conto corrente dopo non aver pagato alcune spese legali. Il Tribunale del lavoro di Milano ha condannato in primo grado Ilaria Salis a ricompensare con circa 150mila euro ciascuno gli ormai ex assistenti Valentina Dadda e François Gelmetti che le avevano fatto causa per esser stati licenziati nel 2025 senza giusta causa. L'eurodeputata ha presentato appello chiedendo anche con due differenti ricorsi la sospensione dell'esecuzione della sentenza, ma entrambi i procedimenti sono stati respinti ad agosto, con annessa condanna a pagare le spese legali. Salis però, sempre secondo il Giornale, non avrebbe versato i circa 7mila euro dovuti per quest'ultima condanna e così i legali dei suoi ex assistenti hanno fatto scattare la procedura di pignoramento presso terzi del conto corrente dell'eurodeputata, sul quale viene accreditato anche lo stipendio per il suo mandato al Parlamento europeo. Ad ottobre ci sarà l'udienza per l'appello per la causa principale. (ANSA).