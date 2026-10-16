(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Siamo 20mila, la scuola la scrivono i popoli", urlano i promotori del corteo che ha riunito quest'oggi a Roma gli studenti. "Protestiamo contro Valditara e i suoi provvedimenti", dichiarano mentre passano davanti al Colosseo. Il corteo punta a raggiungere la sede del ministero dell'Istruzione a viale Trastevere. Gli studenti scandiscono cori antifascisti, ma anche slogan contro il Pd e la Cgil. Uno striscione dà appuntamento al 30 ottobre per lo sciopero generale: "Dai porti alle scuole, studenti e lavoratori uniti", si legge. (ANSA).