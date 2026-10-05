(ANSA) - LONDRA, 05 OTT - L'ex principe Andrea ha formalizzato dinanzi all'Alta Corte di Londra un ricorso legale in cui contesta la legittimità del fermo di circa 24 ore e della perquisizione subito a febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno, dalla polizia britannica della Thames Valley che indaga sulle sue notorie frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo riportano i media. Il ricorso - presentato dai suoi avvocati difensori - sarà discusso prossimamente nel merito, dopo essere stato ammesso al vaglio dei giudici. Il terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III resta intanto sotto indagine. Egli ha sempre negato ogni illecito, ma è stato comunque privato di tutti i titoli reali in seguito al rimergere dello scandalo Epstein, emarginato in una residenza 'privata' fuori Londra e ridotto al rango di comune cittadino con il solo appellativo di Andrew Mountbatten-Windsor. (ANSA).