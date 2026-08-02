PADOVA. Luca Favarin, ex sacerdote padovano e oggi impegnato in progetti di accoglienza e inclusione sociale, diventerà padre. Il bambino, un maschietto, nascerà a ottobre.

Dopo aver lasciato il sacerdozio nel 2022, Luca Favarin ha intrapreso una nuova fase della sua vita insieme alla compagna, attiva nel sociale. In un'intervista al Mattino di Padova ha definito la gravidanza «un dono della vita».

Il 54enne racconta di voler rallentare i ritmi di lavoro per dedicare più tempo al figlio e spera di trasmettergli i valori che hanno sempre guidato il suo impegno: rispetto, inclusione e accoglienza.