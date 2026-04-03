- ATENE, 03 APR - "Saremo presenti alle prossime elezioni, quando mai si terranno", ha dichiarato l'ex premier greco Alexis Tsipras in un'intervista all'emittente televisiva ANT1, in riferimento al suo nuovo movimento politico, che, come affermato, sarà pronto a settembre, o prima se necessario nell'eventualità di elezioni anticipate. Tsipras, che ha governato la Grecia dal 2015 al 2019 negli anni tumultuosi della crisi del debito, aveva rassegnato le dimissioni da presidente del partito della sinistra radicale, Syriza, nel 2023 a seguito dell'ultima delusione elettorale. Dopo la pubblicazione, lo scorso autunno, del suo memoir politico 'Ithaki', (Itaca in greco) si sono fatte sempre più insistenti le voci sulla formazione di un suo nuovo partito. L'ex primo ministro ha sottolineato che la nuova iniziativa politica aspira ad essere il punto d'incontro di tre correnti politiche storiche: la sinistra radicale, la socialdemocrazia e l'ecologia politica. Tsipras ha poi sottolineato che avrà una visione chiara con proposte realistiche perché "i partiti nascono dalle esigenze della società". A proposito della sua precedente esperienza politica, ha aggiunto: "Ho imparato dai miei errori, non sono più lo stesso Tsipras e non ho nulla da dimostrare". L'ex leader della sinistra radicale è andato poi all'attacco dell'attuale premier conservatore Kyriakos Mitsotakis, messo alle strette negli ultimi giorni dallo scandalo di una vasta frode dei sussidi della politica agricola comune dell'Ue. "In circostanze normali, avrebbe già dovuto indire le elezioni anticipate. È possibile mantenere un governo che conta già quaranta membri, tra funzionari governativi, ministri e parlamentari, che si sono dimessi dai loro incarichi a causa di vari scandali, piccoli o grandi, nel corso di sette anni?", ha affermato.