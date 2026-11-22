(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - L'ex prima ministra britannica Theresa May si è detta "sconcertata" all'idea che il suo successore Andy Burnham possa prendere in considerazione un ritorno del Regno Unito nell'Unione europea, esortandolo ad "accettare" la Brexit; le sue dichiarazioni sono state diffuse oggi. La conservatrice Theresa May, alla guida del Paese tra il 2016 e il 2019, è intervenuta in seguito al vertice tenutosi venerdì a Bruxelles, durante il quale l'Ue e il Regno Unito hanno siglato diversi accordi, salutandoli come una "svolta" nelle loro relazioni, a dieci anni dal referendum sulla Brexit. Andy Burnham, entrato in carica a luglio, ha indicato il ritorno del suo Paese nell'Ue come una delle possibili opzioni per il nuovo rapporto che intende instaurare con il continente. "La Brexit è un fatto compiuto. Bisogna semplicemente accettarla e guardare oltre", ha dichiarato Theresa May ai microfoni della Bbc. Secondo l'ex leader, Andy Burnham starebbe dicendo ai britannici: "Ricordate quel voto? Beh, avete sbagliato, vero? Allora riprovate e date la risposta giusta". Nel 2016, il 52% dei britannici votò a favore dell'uscita dall'Ue. I sondaggi mostrano che oggi una larga parte della popolazione è favorevole a un riavvicinamento a Bruxelles. Prima di diventare prima ministra, Theresa May aveva fatto campagna elettorale per la permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. Tuttavia, una volta insediatasi al numero 10 di Downing Street, ha gestito tre anni di negoziati particolarmente complessi sulla Brexit. L'accordo di recesso da lei raggiunto era stato respinto dai deputati. Costretta alle dimissioni, è stata sostituita da Boris Johnson nel 2019. (ANSA).