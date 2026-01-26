(ANSA) - LONDRA, 26 GEN - Suella Braverman, ex ministra dell'Interno e pasionaria anti-migranti, ha annunciato l'abbandono del partito conservatore e il passaggio fra le file del trumpiano Reform Uk, guidato da Nigel Farage, nel corso di un evento a Londra dedicato ai reduci. Si tratta dell'ultima defezione eccellente fra i Tory di Kemi Badenoch dopo quella dell'ex responsabile della Giustizia e falco anti-immigrazione, Robert Jenrick, e dell'ex viceresponsabile degli Esteri, Andrew Rosindell, oltre ai tanti altri esponenti in carica o ex a livello nazionale e locale. "Mi sento a casa", ha dichiarato Braverman, figura controversa per le sue posizioni radicali di destra, di cui si aspettava da tempo il passaggio a Reform. Con la sua defezione sono arrivati a otto i deputati del partito di Farage alla Camera dei Comuni. "La Gran Bretagna è davvero a pezzi, sta soffrendo - ha detto l'ex ministra - l'immigrazione è fuori controllo, i nostri servizi pubblici sono in ginocchio e la gente non si sente al sicuro". Oltre ad attaccare direttamente i Conservatori per averla "messa da una parte e non considerata". L'ex tribuno della Brexit è intervenuto subito dopo accogliendo la nuova esponente del suo partito e ribadendo la necessità di un'uscita del Regno Unito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. (ANSA).