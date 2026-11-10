(ANSA) - BUENOS AIRES, 10 NOV - L'ex Br Leonardo Bertulazzi, di 74 anni, è scappato dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Aires. Lo ha riferito all'ANSA il suo avvocato. La Direzione Generale dell'Intelligence Criminale ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo immediatamente. Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento nel centro di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire, dando immediatamente il via a una caccia all'uomo a livello nazionale. (ANSA).