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(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - Via libera della plenaria dell'Europarlamento a due emendamenti chiave sull'euro digitale, inseriti nella risoluzione sulla relazione annuale della Bce. I testi, a prima firma dell'eurodeputato del M5S Pasquale Tridico, rafforzano il sostegno politico al progetto, indicato come strumento "essenziale" per la "sovranità europea" nei pagamenti in un contesto di crescente incertezza geopolitica e di forte dipendenza da infrastrutture di Paesi terzi. L'Aula sostiene inoltre la creazione di un euro digitale che offra parità d'accesso ai servizi di pagamento, mettendo in guardia dal rischio di nuove forme di esclusione per cittadini ed esercenti se la digitalizzazione fosse affidata solo ad attori privati. (ANSA).