(ANSA) - ROMA, 06 NOV - I capigruppo di Senato e Camera del M5S Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, del Partito Democratico Francesco Boccia e Chiara Braga, di AVS Giuseppe De Cristofaro e Luana Zanella, di Italia Viva Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, di +Europa Riccardo Magi e di Azione Matteo Richetti hanno inviato una lettera ufficiale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la richiesta di ritirare la nomina a presidente dell'Anac del leghista Altieri. E' quanto si legge in una nota. (ANSA).