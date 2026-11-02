(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Una lettera con insulti e auguri di morte è stata recapitata ad Angelo De Simone, dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia rimasto ferito alla testa da un sampietrino durante gli scontri del 17 ottobre in piazza Duomo a Milano, quando, sanguinante, ha continuato a lavorare ed in piazza è tornato anche il giorno dopo La missiva è stata scritta al computer e spedita in una busta compilata a mano e regolarmente affrancata. Il testo, firmato a penna, contiene una serie di offese rivolte al dirigente e agli agenti, definiti "persone mentalmente bacate" e accusati di "aver venduto l'anima alla più bieca forma di repressione del potere di turno". Tra le frasi contenute nella lettera anche: "Un vero peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà, che non l'abbiano ridotta in stato comatoso, possibilmente profondo, con lesioni permanenti". Il documento si conclude con un ulteriore augurio: "Con tutto il risentimento, il rancore e l'odio possibile auguro a Lei ed ai suoi uomini di crepare tra i peggiori tormenti". (ANSA).