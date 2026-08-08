(ANSA) - CATANIA, 08 AGO - Un rallentamento dell'attuale fase eruttiva dell'Etna ha portato alla riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest del vulcano e al ripristino di tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania con effetto immediato. L'Ingv Osservatorio etneo aveva emesso un avviso per l'aviazione il Vona (Volcano observatory notice for aviation), facendo scendere da rosso ad arancione. Dal monitoraggio del vulcano emerge che l'attività esplosiva è in diminuzione, c'è ancora una una debole emissione di ceneri, la cui caduta è confinata nella zona sommitale ma non viene prodotta alcuna nube eruttiva, mentre sono presenti colate laviche nelle desertiche valli del Bove e del Leone. (ANSA).