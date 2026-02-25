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(ANSA) - ROMA, 25 FEB - I risultati preliminari dell'esercizio 2025 di Leonardo "evidenziano una performance particolarmente positiva del gruppo, in significativa crescita sotto tutti gli indicatori rispetto all'esercizio precedente", evidenzia la società indicando che "i ricavi, pari a 19,5 miliardi, crescono del 9,8% rispetto al 2024 (+10,9% rispetto al dato isoperimetro), con un incremento in doppia cifra in tutti i settori di business". L'Ebita è pari a 1,752 miliardi, +14,9% rispetto al 2024 (+18,2% rispetto al dato isoperimetro), "sopra le attese del gruppo ed in linea con il percorso di crescita sostenibile previsto dal piano industriale". Gli ordini salgono a 23,8 miliardi, +13,5% rispetto al 2024 (+14,5% rispetto al dato isoperimetro) (ANSA).