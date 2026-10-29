(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Il lavoro di una vita di mio padre deve restare un patrimonio dell'Italia". Leonardo Maria Del Vecchio commenta così, in una nota, l'offerta da 30 miliardi di Michal Strnad, finanziere e produttore di armi ceco, per il capitale di Delfin, la holding degli eredi Del Vecchio. "EssilorLuxottica è l'unico vero campione italiano nel mondo", secondo il quartogenito del fondatore del colosso degli occhiali, e "non può essere trattata come un asset qualsiasi". Senza dimenticare le partecipazioni della holding: "Sono presidi - sottolinea - che devono restare stabili, trasparenti e al servizio delle istituzioni e dei risparmiatori italiani". (ANSA).