(ANSA) - MILANO, 19 GIU - "All'assemblea di Delfin non mi presenterò per dichiarare una rinuncia, né per raccontare un ripensamento. La mia disponibilità a completare l'operazione rimane, purché vengano ripristinate chiarezza, coerenza e sostenibilità finanziaria". Lo scrive Leonardo Maria Del Vecchio a proposito del riassetto di Delfin in una lettera pubblicata online da QN. "Il 30 giugno vorrò capire perché le cautele del Board siano emerse solo dopo il voto favorevole e dopo dichiarazioni che descrivevano il riassetto come un elemento di stabilità. Vorrò capire perché, nel momento in cui si poteva voltare pagina, qualcuno abbia scelto di alzare un muro". (ANSA).