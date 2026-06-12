(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Per la flat tax "il discorso degi 85mila euro: penso sia difficile arrivare fino a 100mila euro. Perché significa poterla applicare solo ai fini delle imposte dirette e non ai fini dell'Iva, visto che il meccanismo Iva - che è una normativa europea cui ci dobbiamo adeguare - prevede il tetto a 85mila euro. Quindi il di più penso sia complesso: capisco la legittima aspettativa dei colleghi della Lega, però penso che sia complicato". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ospite del Forum in Masseria. (ANSA).