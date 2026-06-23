(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Resta in calendario in Aula alla Camera per il 26 giugno la discussione generale della legge elettorale. E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. "E' l'ennesima forzatura", accusano le opposizioni con Chiara Braga al termine della riunione. Durante la riunione - secondo quanto è stato riferito al termine - il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo la richiesta dei giorni scorsi da parte dei gruppi di opposizione di avere più tempo d'esame, aveva proposto di far slittare l'approdo in Aula al 29 giugno. Una proposta che ha visto però la contrarietà dei gruppi di centrosinistra che avrebbero voluto arrivare almeno all'inizio di luglio. A quel punto è rimasta la data inizialmente fissata del 26 giugno. (ANSA).