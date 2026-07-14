(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Le opposizioni hanno formalmente chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che la proposta di legge sulla riforma elettorale sia votata integralmente a scrutinio segreto. La richiesta, avanzata dai presidenti dei gruppi del Pd, M5S e Avs, Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella, riguarda tutti gli emendamenti, gli articoli e il voto finale. Nella lettera inviata a Fontana, i capigruppo richiamano gli articoli 51, comma 3, e 49, comma 1, del Regolamento chiedendo che l'intero iter di votazione della proposta di legge e dei testi abbinati, recante disposizioni in materia di elezione della Camera e del Senato, si svolga a scrutinio segreto. (ANSA).