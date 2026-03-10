(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Lego record nel 2025 con una crescita a doppia cifra sia in termini di fatturato che di utile operativo. Il fatturato è aumentato del 12% raggiungendo gli 83,5 miliardi di corone danese trainato da una domanda sostenuta e forte per il portfolio, che ha portato alla crescita in tutti i gruppi di mercato, in particolare in Europa occidentale, nelle Americhe ma anche in Europa centrale e orientale, Medio Oriente e Africa. L'utile netto è salito del 21% raggiungendo i 16,7 miliardi di corone danesi. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 16%, superando il mercato dei giocattoli, cresciuto del 7% La quota di mercato è cresciuta così a un ritmo più che doppio rispetto al mercato dei giocattoli. L'utile operativo è cresciuto del 18% raggiungendo i 22 miliardi di corone danesi grazie al fatturato record, all'efficienza della produzione su larga scala e all'aumento della produttività, mentre sono proseguiti gli investimenti strategici. "Abbiamo ottenuto questi risultati grazie alla creatività nell'innovazione dei prodotti e all'efficienza delle operazioni, offrendo l'esperienza di gioco Lego a un numero di bambini mai visto prima", sottolinea in una nota il ceo Niels B Christiansen. (ANSA).