(ANSA) - IL CAIRO, 16 GEN - Nuove scoperte e nuovi pozzi aggiungono 47 milioni di piedi cubi di gas e 4.300 barili di petrolio e condensato al giorno alla produzione egiziana. Lo fa sapere il ministero del Petrolio precisando che Khalda Petroleum, General Petroleum e Desouk Petroleum Company hanno perforato con successo diversi pozzi nelle loro aree di concessione nel Deserto Occidentale, nel Deserto Orientale e nel Delta del Nilo, inclusi cinque nuovi pozzi esplorativi. In particolare, Khalda Petroleum Company ha effettuato tre nuove scoperte di petrolio e gas: il pozzo WKAN-X W-2X nello sviluppo di West Kanayes, il pozzo .Tayim W-13X nello sviluppo di West Kalabsha e il pozzo Tut-29 (STt1) nello sviluppo di Khalda. I risultati dei test sui pozzi hanno mostrato una produzione di circa 2.550 barili di petrolio e condensato al giorno e circa 29 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Si prevede che questi pozzi saranno presto collegati alla produzione e sono in corso ulteriori valutazioni delle riserve aggiuntive e potenziali. Nel frattempo, Desouk Petroleum Company, in collaborazione con Harbor Energy, ha perforato con successo il pozzo di valutazione Ezz-2 nello sviluppo di Desouk nel Delta del Nilo. I risultati delle registrazioni elettriche hanno confermato la presenza di uno strato di arenaria gasifera di 23 metri di spessore nel giacimento di Abu Madi. La scoperta Ezz-1 è già stata collegata alla produzione a una produzione di 10 milioni di piedi cubi di gas e 500 barili di condensato al giorno, e sono in corso i preparativi per collegare il pozzo Ezz-2 alla produzione a un tasso di 10 milioni di piedi cubi di gas e 500 barili di condensato al giorno, e sono in corso i preparativi per collegare il pozzo Ezz-2 alla produzione. La General Petroleum Company, interamente di proprietà statale, è riuscita anche a mettere in produzione nuovi pozzi sia nel Deserto Occidentale che in quello Orientale, con un tasso di produzione stimato di circa 8 milioni di piedi cubi di gas e oltre 1.250 barili di petrolio e condensato al giorno. Nel frattempo, il pozzo Kharaza 5 è stato messo in produzione nel Deserto Orientale con una portata di 1.000 barili al giorno, uno dei risultati del rilievo sismico effettuato da United Energy, la società responsabile delle operazioni del campo. (ANSA).