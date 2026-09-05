(ANSA) - MILANO, 05 SET - "È sicuramente presto per commentare sulle indubitabili responsabilità, che ci auguriamo siano prontamente individuate. Ci auguriamo altresì che le amministrazioni riescano a gestire la futura emergenza ambientale con la stessa qualità di intervento dimostrata nel corso di queste ore". Lo scrive in una nota stampa Legambiente Lombardia, commentando l'emergenza sul naviglio grande fra Magenta e Milano dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. "Il naviglio Grande - continua Legambiente - non è soltanto un elemento del paesaggio, ma un servizio ecosistemico che migliora la qualità della vita degli abitanti, oltre a essere dimora di fragili ecosistemi e fondamentale riserva idrica per l'agricoltura e la zootecnia in questo periodo di grave carenza". "Dopo questo sversamento, probabilmente senza precedenti nel Milanese, tutte le prerogative e i servizi offerti da questa infrastruttura blu non saranno disponibili - conclude l'associazione ambientalista - fino a quando la contaminazione non sarà ridotta perlomeno ai termini di legge. Legambiente Lombardia contribuirà in tutte le sedi competenti all'accertamento delle responsabilità di questo grave danno ambientale". (ANSA).