(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - "Riteniamo inverosimile che gli avvocati dell' ex ministro Gennaro Sangiuliano non fossero al corrente dei procedimenti giudiziari in cui risulta indagato" . Così, in un nota, gli avvocati Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi, legali dell' imprenditrice Maria Rosaria Boccia, replicano alle parole degli avvocati di Gennaro Sangiuliano che ieri si sono detti all' oscuro del fatto che l' ex ministro fosse indagato in tre procedimenti nei quali Boccia risulta parte offesa. "La dottoressa Maria Rosaria Boccia, attraverso i suoi avvocati - si legge nel comunicato - ha voluto così sottolineare che in questo Paese la caccia al mostro è sempre aperta e soprattutto che, quando si tratta di dare notizie, si continuano a usare due pesi e due misure". (ANSA).