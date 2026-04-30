(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo richiesta di revisione". Lo ha detto all'ANSA Giada Bocellari, legale storico di Alberto Stasi, alla luce del nuovo capo di imputazione della Procura di Pavia in cui l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. Alberto Stasi, al momento unico condannato in via definitiva per il delitto, sta finendo di espiare la pena a sedici anni di carcere in regime di semilibertà ed ora, seconda la nuova ipotesi dei pm pavesi, uscirebbe di scena. L'ex studente della Bocconi, che lavora come contabile in uno studio, è ammesso al lavoro esterno. (ANSA).