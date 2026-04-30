(ANSA) - MILANO, 30 APR - Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, mercoledì 6 maggio risponderà all'invito a comparire che gli è stato notificato nelle scorse ore. Lo rende noto l'avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia lo difende, intervistato da Sabrina Scampini nel corso della puntata odierna di 'Tg4 - Diario del Giorno' su Retequattro. "Che Andrea Sempio andrà è una certezza perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge, tantomeno lo farei in questo caso - afferma il legale -. Io e l'avvocato Taccia ci siamo già confrontati e ovviamente, non avendo riscontrato vizi formali, spiegheremo al cliente che è obbligatorio andare. Gli abbiamo anche detto che saremo noi a imporgli letteralmente la scelta processuale, cioè la scelta sarà quella di rispondere o non rispondere. È legittimo sia l'uno che l'altro atteggiamento, sarà figlio di una strategia processuale. Come figlia di una strategia processuale è stata la scelta della Procura di invitarlo prima di chiudere le indagini e di rendere visibili a noi, quanto meno a noi, tutti gli atti". (ANSA).