(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Ieri abbiamo avuto le richieste di condanna. Un passo importante, è stata una ricostruzione eccezionale. Oggi tocca a noi, diremo il nostro punto di vista". Lo afferma l'avvocata Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Giulio Regeni, prima di entrare nell'aula bunker di Rebibbia dove è in programma oggi una nuova udienza del processo a carico degli 007 egiziani. Presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. In merito alla mancata collaborazione da parte dell'Egitto, ribadita ieri in aula dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, la legale ha aggiunto: "andava detta da quella voce. Ancora molti rappresentanti del nostro governo sostengono che il governo egiziano collabora tutte le volte che stringono le mani di qualche ministro o addirittura anche di Al Sisi. Dicono 'ah no, ma l'Egitto ha detto che collabora'. Beh, il procuratore capo ha ribadito che non è così", ha concluso. (ANSA).