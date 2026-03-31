(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Questo governo ha fatto tante cose ingiuste rispetto a Giulio, speriamo smetta. In Italia vige la separazione dei poteri, cosa che non esiste in Egitto. Noi abbiamo avuto una magistratura che è andata avanti e la Corte costituzionale ha ribadito l'inviolabilità del diritto alla verità, strettamente legata alla dignità della persona e del paese. L'Egitto non è un paese sicuro: ogni giorno 3 persone su 4 fanno la fine di Giulio". Così l'avvocatessa dei Regeni Alessandra Ballerini in Senato all'evento Università per Giulio.