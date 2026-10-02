(v.: 'Legale, 'Fakir morto per mancanza...' delle 13.33) (ANSA) - BOLOGNA, 02 OTT - "La causa centrale della morte per ipossia" di Abderrahim Fakir "è la droga, con il sanguinamento alveolare dei polmoni, come io ho detto fino alla noia da sempre, quando c'era qualcuno che diceva che il sangue nei polmoni era il frutto della compressione. Invece è il frutto dell'utilizzo smodato della cocaina, che è stato ritrovato in un valore metabolico superiore di tre volte alla dose letale". Lo afferma all'ANSA l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti iscritti nel fascicolo della Procura di Bologna sulla morte del 42enne, dopo aver parlato col proprio consulente di parte, il medico legale Matteo Tudini. (ANSA).