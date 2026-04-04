(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - "Il dottore Guido Oppido sarà anche libero di diffamare la perfusionista e l'anestesista della sua equipe asserendo che le cartelle anestesiologica e della circolazione extracorporea contengano dati alterati, ma di certo non gli consentirò di diffamare la mia assistita, Patrizia Mercolino, asserendo che ha reso false dichiarazioni ai magistrati dicendo che la famiglia era stata informata su tutto". Lo dichiara all'ABSA l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito. "Voglio annunciare che martedì prossimo depositerò - sottolinea Petruzzi - una querela per diffamazione a mezzo stampa in modo tale da chiarire, una volta per tutte, il perimetro di alcune circostanze, che erano attinenti direttamente alla sfera deontologica e civile e che ora invece dovranno fare parte di un autonomo procedimento penale". (ANSA).