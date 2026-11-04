(ANSA) - MILANO, 04 NOV - "Non entro nel merito della richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, di cui come ho sempre fatto sto cercando di non occuparmi. Il deposito della nostra richiesta di revisione è indipendente". Così l'avvocato Antonio De Rensis, che con Giada Bocellari assiste Alberto Stasi, ospite su Rete Quattro della trasmissione Diario del giorno condotta da Sabrina Scampini. La richiesta, aggiunge il legale, è pronta: "siamo alla fase conclusiva del lavoro, manca ancora qualche giorno al deposito, che riteniamo possa avvenire tra il 10 e il 20 novembre - rivela l'avvocato De Rensis -. Quali poi saranno i tempi nessuna persona ragionevole e seria può dirlo, anche se non credo che per il primo vaglio ci vorrà tantissimo, ma dirle sei mesi o un anno sarebbe come dare i numeri al lotto". Stasi, che sta finendo di scontare una condanna definitiva per il delitto di Garlasco a 16 anni "sta cercando di affrontare questa vicenda in modo razionale ed equilibrato, che è un modo anche per tutelarsi". (ANSA).