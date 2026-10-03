(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del dna sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti "altri elementi": lo ha confermato a Omnibus su La7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. "Quello che posso certamente dire è che certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007" ha detto. (ANSA).